„Auch wenn es nur eine Nebenlinie der Babenberger war, die hier in Mödling 40 Jahre lang residierte, so ist in der Bevölkerung doch eine hohe Identifikation mit den Babenbergern festzustellen“, erläutert Autor Helmut Scharsching den Hintergrund für seine intensive Beschäftigung mit der Burg Mödling. All das hat der langjährige Koordinator des Radwegebaus im Amt der NÖ Landesregierung in seinem aktuellen Buch „Burg und Herrschaft Mödling – Die Zeit der Babenberger 976 bis 1246“ zusammengefasst.

Mit einer Studie von Kurt Salzer und Bildquellen gibt das Buch einen detaillierten Einblick in die Zeit der Babenberger und ihren Einflussbereich. Ein von Scharsching populärwissenschaftlich abgefasster erster Teil bietet auch dem Laien einen passenden Zugang, im zweiten Teil gestaltet Salzer die wissenschaftlichen Details dazu.

Nach einer Machbarkeitsstudie für die Erhaltung der Burgruine im Jahr 2016 wurden unter anderem mit Geo-Radar archäologische Untersuchungen durchgeführt, bei denen man auf einen 5 mal 5 Meter großen Turm und einen zugeschütteten Graben stieß.

Das Buch gibt einen umfangreichen und faszinierenden Einblick in die Geschichte der Burg und ihres Umfeldes.