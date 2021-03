„Ich bin jetzt 37 Jahre im Gemeinderat. So etwas hab ich aber noch nie erlebt“, ärgert sich ÖVP-Klubobmann Martin Czeiner. „Egal, wer in den letzten Jahren in Opposition war, Übereinkommen, die in den Ausschüssen beschlossen worden sind, haben immer gehalten.“ Seit NEOS (mit drei Mandataren) im Vorjahr den Einzug in den Gemeinderat geschafft haben, sei „die politische Kultur in Mödling eine ganz ander“ geworden, erzählt Czeiner.

Und er hat ein Beispiel parat: Im Schulausschuss wird der Ankauf von Smartboards einstimmig gefasst, in der Stadtratsitzung enthält sich NEOS-Stadtrat György Bikich. Warum? Da müsse man Andreas Stock (NEOS-Obmann und Gemeinderat) fragen, hörte Czeiner als Antwort. „Wir beziehen die Smartboards seit Jahren über Gemdat NÖ, sind sehr zufrieden. Sollen wir plötzlich alles ändern und verschiedene Versionen in den Schulen haben?“, ergänzt Czeiner.

Deutlicher Konter des Stadtmarketing-Vereins

Auch das ständige pinke Nachbohren in der Personalpolitik kommt bei ÖVP und SPÖ nicht gut an. Unter anderem missfallen Stock zwei Postenbesetzungen unter Hinweis auf „traditioneller Versorgung von Parteifreunden und Gemeinderäten“: Stadtbad-Leiter Mehmed Alajbeg, ein Ex-SPÖ-Gemeinderat, und ÖVP-Gemeinderat Michael Danzinger als Geschäftsführer der City Management GmbH.

NEOS-Gemeinderat Andreas Stock wird sich „weiterhin sehr konstruktiv einbringen“. NEOS, Dworak, NEOS, Dworak

Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, setzt sich in seiner Funktion als Obmann des Stadtmarketing-Vereins (=10-prozentiger Minderheitseigentümer der City Management GmbH) gegen derartige Mutmaßungen „vehement zur Wehr. Andreas Stock müsste wissen, dass einerseits die Ausschreibung von einer eigenständigen, professionellen Firma – und nicht durch die Gemeinde – in einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit abschließendem Hearing erfolgt ist. Andererseits, weil in der Hearing-Kommission auch ein NEOS-Vertreter saß, der sich klar und zu 100 Prozent für Michael Danzinger ausgesprochen hat“.

„Ich orte ständig Unterstellungen. Im Kontrollausschuss können Sie jederzeit in sämtliche Unterlagen Einsicht nehmen.“ Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP

1:1 habe es sich bei der Bestellung von Alajbeg verhalten, betonte SPÖ-Klubobmann & Stadtrat Fritz Panny: „Irgendwie kommt mir vor, dass Andreas Stock glaubt, dass alles falsch ist, was wir machen.“ Er empfehle, „sich vorher zu informieren und auch die Gemeindeordnung anzuschauen, bevor man von einem Fettnäpfchen ins andere tritt“.

Stadtchef ortet „ständig Unterstellungen“

In der Gemeinderatssitzung ging es in dieser Tonart weiter. Stock prangerte unter anderem „Direktvergaben von Aufträgen an Verwandte von Gemeinderäten“ an, was Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, zu eindeutigen Worten veranlasste: „Alles über Vergabe ist in der NÖ-Gemeindeordnung geregelt.“ Was die Firmen betreffe, sei man „mit beiden sehr zufrieden. Wir wissen, mit wem wir’s zu tun haben“. Die Aufträge seien in den Ausschüssen diskutiert und beschlossen worden, es sei „großartig, dass die Unternehmen zur ,Familie Mödling’ gehören“, bekräftigte Hintner.

Für Stock hatte der Stadtchef einen Rat parat: „Ich orte ständig Unterstellungen. Im Kontrollausschuss können Sie jederzeit in sämtliche Unterlagen Einsicht nehmen.“

NEOS: „Hinterfragen und prüfen Vorgänge“

Stock wundert sich über die Aufregung: „Wir versuchen nichts anderes, als unserer Arbeit als Opposition gerecht zu werden. Wir hinterfragen und prüfen Vorgänge, wir haken nach.“

Aus Sicht der NEOS sei vor allem bei den Ausschreibungen „von der Form und den Fristen her nicht alles ganz sauber. Auf unsere Anregung hin wurde beispielsweise der Bewerberbogen neu adaptiert. In dem bisher verwendeten waren diskriminierende Fragestellungen zu Religion, Familie und Krankheiten enthalten, die jetzt alle entfernt wurden. Auch der Staatsbürger-Vorbehalt“.

Im Übrigen halte man sich „an alle demokratischen Spielregeln, wir bringen uns sehr konstruktiv ein. Leider werden wir momentan nicht in dem Ausmaß gehört, wie wir uns das wünschen würden“, bedauert Stock.