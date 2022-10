Online-Rundgang durch die Stadt

Mit Google Street View können öffentliche Gebäude und Plätze im virtuellen Rundgang (360°) in Google Maps aufgerufen und von zu Hause aus besucht werden. Dazu hat die Stadtgemeinde mit Tourismus-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, in den vergangenen Wochen bedeutende Panoramapunkte für eine digitale Tour durch die Gebäude definiert.

Zaunbauer sieht in dem Service eine weitere Verbesserung der touristischen Vermarktung: „Das muss man einfach selbst probiert haben. Die virtuellen Rundgänge sind sehr informativ und technisch wie optisch auf dem letzten Stand. So kann man in den Kirchen bis zur Orgel gehen, in der Othmar Kirche gibt es sogar einen Blick in den Dachboden und in die Unterkirche – einfach großartig.“ Maßgebend an der Umsetzung war die „Impuls GmbH“ aus Wels beteiligt.

Aktuell stehen Rundgänge im Standesamt Mödling, im Alten Rathaus, in der St. Othmar- und der Spitalkirche, im Volkskundemuseum, im Museum Mödling-Thonetschlössl sowie am Schrannenplatz am Google-Programm.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.