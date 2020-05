Der Rumäne wurde am 3. März festgenommen. Nach seinem Komplizen wird noch gefahndet, berichtete die Wiener Polizei am Mittwoch.

Von September 2015 bis Februar 2020 soll der Mann gemeinsam mit einem 47 Jahre alten Mittäter die Überfälle und Diebstähle begangen haben. Neben Wien verübte das Duo seine Taten auch in Steyr und Mödling. Umfangreiche Ermittlungen führten nunmehr zum Rumänen, mittels Festnahmeanordnung wurde nach ihm gesucht. Er wurde schließlich Anfang März an seiner Meldeadresse in Favoriten gefasst.

Seine vorwiegend älteren Opfer soll er bei Geldbehebungen über die Schulter geblickt und im Anschluss beraubt oder bestohlen haben. Mit den erbeuteten Bankomatkarten behob er schließlich das Geld.

Der 35-Jährige ist geständig. Er bezichtigte in seiner Einvernahme den 47-jährigen als Komplizen. Außerdem gab er an, dass dieser auch alleine Straftaten begangen haben soll, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Landsmann ist flüchtig, nach ihm wird gefahndet.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, bei Bankgeschäften und Geldbehebungen besonders aufmerksam zu sein. Wer das Gefühl hat, beobachtet zu werden, soll die Behebung abbrechen und die Polizei verständigen. Sensible Dokumente wie Kontoauszüge sollten nie zurückgelassen, sondern entsprechend entsorgt werden. Wer sich verfolgt fühlt, soll um Hilfe bitten. "Sprechen Sie einen Passanten an oder gehen Sie in ein Geschäft, gehen Sie nicht direkt nach Hause", so die Empfehlung der Exekutive.