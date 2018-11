Robert Mayer ist nicht mehr Sport-, Jugend- und Jumelage-Stadtrat. Diese Funktion hat ab sofort Otto Rezac jun. inne. In einer ersten Reaktion bestätigte Bürgermeister und Stadtparteivorsitzender Hans Stefan Hintner diese Rochade und rechtfertigte sie mit einer „Verjüngung im Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2020“. Direktor des Stadtbades bleibe Mayer, betonte Hintner. Ebenso wie Gemeinderat. Aktuell absolviert Rezac berufsbegleitend sein letztes Studienjahr „Internationale Wirtschaftsbeziehungen mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa“ in der FH Burgenland. Er ist seit 2013 Obmann der Jungen ÖVP Mödling, gehört seit 2015 dem Gemeinderat an. Unter anderem setzte er sich für die Initiative „Gratis-Parken für E-Autos in Mödling“ ein und organisierte mit dem „House am See“ eines der größten Jugendclubbings Niederösterreichs.