Renate Reisch (Jahrgang 1956) studierte Englisch und Geschichte und war als Professorin an höheren Schulen tätig. Nach vielen Ausbildungen gründete und leitete sie 15 Jahre lang die Firma „mt-Management Training“ für Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Konfliktmanagement, Qualitätsmanagement, PR und Marketing, schrieb Sachbücher und ist Autorin zahlreicher facheinschlägiger Artikel. Von 2010 bis zu ihrem Ruhestand im Herbst 2019 unterrichtete sie an der HTL Mödling, war unter anderem auch Presseverantwortliche.

Unmittelbar nach Ihrer Verabschiedung und noch zeitgerecht vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie stieß sie im Internet auf ein Angebot. „Ein Business-Class-Ticket um 3.600 Euro für einen Rund-um-die-Welt-Trip“, erzählt Reisch im NÖN-Gespräch. „Ich dachte zuerst an ein Fake-Angebot, doch es war tatsächlich echt. Damit war für mich klar: Ich darf die Seite nicht schließen, sonst ist womöglich das Angebot weg.“

Reiseplanung mithilfe des Schulatlas’

Reisch machte sich „mit dem Schulatlas“ an die Organisation eines Reiseplanes. Oberstes Gebot: „Alles muss stressfrei sein.“ Und saß bald darauf im Flugzeug nach Thailand. Alleine. Weiter ging’s nach Australien, Neuseeland, über den Pazifik nach Argentinien und retour nach Europa. Zwei Monate lang war Reisch mit Jet, Auto und zu Fuß unterwegs und kehrte voll beladen mit Eindrücken sowie jeder Menge Handy-Fotos zurück. Damit all die Erlebnisse nicht verloren gehen, ließ sie sich überreden, ein Buch zu schreiben: „Ganz allein – in deinem Alter?“ lautet der Titel. Die Lockdowns nützte Reisch, um alles zu Papier zubringen, jetzt ist das Ergebnis druckfrisch im Verkauf.

Fix eingeplant ist eine neuerliche Tour nach Australien, auch Neuseeland hat es Reisch angetan. Dafür konnte Argentinien nicht so recht bei ihr punkten.

Aktuell ist die ehemalige HTL-Professorin wieder „regional“ unterwegs. Sie macht Führungen im Schloss Stainz, denn eines vermisst die Ex-Pädagogin nach wie vor: „Ich brauche die Energie der Gruppe.“