Parken kostet wieder 'was .

Bedingt durch die geschlossenen Geschäfte hat die Stadtgemeinde Mödling die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen sowie in der Parkgarage in der Lerchengasse vorübergehend ausgesetzt. Damit ist jetzt Schluss: ab Dienstag, 14. April, ist die Nutzung gebührenpflichtiger Kurzparkplätze wieder mit Kosten verbunden.