Der Pepi-Wagner-Durchgang bleibt auch nach dem Schulstart Baustelle. Die Arbeiten sind umfangreich und konnten in der Ferienzeit nicht vollständig erledigt werden.

„Wir sind stolz, den Komfort für die Nutzer dieser wichtigen Achse erheblich verbessern zu können“, merkte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, VP, bei einem Lokalaugenschein an. Der Weg für Radfahrer und Fußgänger wird im Brückenbereich um das Doppelte verbreitert.

Sanierung und Verbreitung kosten 160.000€

Die Stiegenabgänge zum Bahnhof bzw. zur Park & Ride-Anlage wurden entsprechend versetzt und münden nicht mehr direkt in die stark frequentierte Hauptverbindung. Zudem wurden die Geländer nunmehr so angeordnet, dass im Hochwasser kein Geäst mehr hängen bleibt und so Verklausungen vermieden werden können. Etwa 80.000 Euro sind für diese Maßnahmen veranschlagt.

160.000 Euro kostet die Sanierung und Verbreiterung der Brücke vom Bahnhof zur Park & Ride-Anlage Tamussino-Straße. Nachdem dieser Bereich einen wichtigen Teil der Radwegverbindung vom Bahnhof zur HTL Mödling darstellt – auch der Bereich Goethegasse wird für Radfahrer entsprechend adaptiert – gab’s dafür 100.000 Euro Landesförderung.