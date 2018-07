Denn ob der Drahtesel auch nach einem langen Arbeitstag noch da ist, dafür gibt es kaum eine Garantie. Mit einem Pilotprojekt in Mödling und Perchtoldsdorf testet die ÖBB noch heuer eine sicherere Abstelllösung. So werden an den beiden Bahnhöfen insgesamt 28 Fahrradgaragen errichtet werden.

Startschuss für das Testprojekt, das für sechs bis zwölf Monate geplant ist, soll frühestens im Winter sein. „Falls die Boxen von den Kunden gut angenommen werden, werden sie dauerhaft zur Verfügung stehen“, berichtet ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Die Radgaragen werden kostenpflichtig entweder stunden- oder tageweise angemietet werden können oder auf maximal 30 Tage.

Mehr dazu