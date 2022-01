Petition: über 2.000 Unterstützer für Erhalt des Skateparks

Er hat unmittelbar nach der Meldung in der NÖN eine Petition an Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, ins Leben gerufen: Man wolle nicht tatenlos zusehen, wie „eine gut besuchte Freizeiteinrichtung einfach so dem Boden gleichgemacht werden soll.

Die Mödlinger Skatepark-Community wird alles dafür tun, um den Park, der für einige von uns in den letzten Jahren ein zweites Zuhause geworden ist, zu schützen“.

Über 2.000 Unterstützer, darunter auch Eltern von skatebegeisterten Jugendlichen, haben den Aufruf beherzigt. „Der Standort in der Fabriksgasse ist ideal“, weiß Pieler: „Er ist nahe dem Bahnhof, wir stören keine Anrainer. In Mödling fällt mir keine Alternative ein.“

