„Missbrauch von Steuergeldern“ ortet NEOS-Spitzenkandidat Andreas Stock. Es seien „auffällig viele Werbematerialien der Gemeinde neuerdings türkis eingefärbt. Es ist kein Zufall, dass die Prospekte des Stadtmarketings an die Werbelinie der Volkspartei erinnern und es ist auch nicht das erste Mal, dass die ÖVP mit solchen Praktiken negativ auffällt“, ärgert sich der NEOS-Mann.

Er werde nicht dulden, dass „Steuergeld für Parteiwerbung missbraucht wird anstatt mit diesem Geld sinnvoll umzugehen und den Schuldenstand der Gemeinde nachhaltig zu senken“.

NEOS selbst stünden für „365 Tage Transparenz im Jahr. Wir zeigen vor, wie es geht“.

Ab Neujahr werde es für die Bevölkerung im Übrigen verstärkt Möglichkeiten geben, „mit uns ins Gespräch zu kommen“.

Stadtamtsdirektor Raimund Schneider hatte die „türkise“ – im gegenständlichen Fall die eigentlich himmelblaue – Erklärung parat: „Im Zuge des Beschlusses über die Dachmarke Mödling wurde auch eine Toolbox festgelegt, welche die Hauptfarben der Stadtkommunikation enthält. Dabei wurden im wesentlichen fünf Hauptfarben definiert: Hellgrün, Purpur, Sonnengelb, Ziegelrot und Himmelblau.“

Eben jene Farben werden abwechselnd verwendet: unter anderem wurden Ausgaben der Stadtnachrichten im neuen Dachmarken-Design bereits in Grün, Himmelblau und zuletzt in Sonnengelb erstellt, alles zum Thema „moving beethoven“ in Ziegelrot.