Das Areal des ehemaligen Rot-Kreuz-Katastrophenlagers zwischen Wiener Straße und Mödlingbach wird völlig neu gestaltet. Ein Teil des Grundstücks hat das Rote Kreuz Niederösterreich an die „WETgruppe“ verkauft; insgesamt 44 Wohnungen werden errichtet werden. Das Rot-Kreuz-Gebäude bleibt im Besitz der (Landes-)Rettungsorganisation und wird in Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Stadtgemeinde Mödling saniert. Untergebracht werden künftig eine dreigruppige Kinderkrippe, ein „Lernhaus“ und Wohnungen in den Obergeschoßen.

Die Gestaltung des Josef Hyrtl-Platzes zwischen Wiener Straße und Mödlingbach war im Februar bereits Thema eines Infoabends, bei dem Bürger ihre Wünsche äußern konnten. „Die Anregungen wurden in den Projektgruppen diskutiert und sind, wenn sie auch umsetzbar waren, in die Detailplanungen eingeflossen“, berichtete Alexander Kuhness von „noe regional“.

Alle typischen Nutzungen von Grünräumen, sei es Rückzug, Kontemplation, Spiel oder Sport, funktionieren hier nicht“, Stadtrat Rainer Praschak, Grüne

Bei der Präsentation eben jener Pläne setzte es Donnerstag heftige Kritik von SP-Stadtparteiobfrau Silvia Drechsler: „Leider hat Schwarz-Grün nicht den Mut für eine klimafreundliche Freiraumgestaltung am Hyrtl Platz. Es wurden zwar alle Wünsche nach mehr Grün aufgelistet, aber an der ursprünglich geplanten Platzgestaltung wird festgehalten.“

„Der Hyrtl-Platz ist eine urbane Freifläche, die an einer der befahrensten Straßen Mödlings liegt und an das ehemalige Katastrophenlager, mehreren Schulen und die Waisenhauskirche angrenzt“, erklärte der zuständige Stadtrat Rainer Praschak von den Grünen. „Jemand, der Grünraum nutzen möchte, macht das nicht hier. Alle typischen Nutzungen von Grünräumen, sei es Rückzug, Kontemplation, Spiel oder Sport, funktionieren hier nicht.“

SPÖ spricht von „Scheinmitbestimmung“

„Enttäuschend“ findet Drechsler zudem „die Vorgangsweise des zuständigen Stadtrats. Die hier inszenierte Scheinmitbestimmung wird nur dazu führen, dass immer mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren“.

Praschak ist fassungslos: „Die Planungsdialoge waren alles andere als inszeniert. Niemand hat sich ins Rampenlicht gestellt, im Gegenteil. Die Plattformen waren offen, seriös, es wurde stets mit allen auf einer Augenhöhe kommuniziert und mögliche Pläne besprochen. Es war ein zwangloses Kommen und Gehen in sympathischer Atmosphäre. Zum Schein fand nichts statt. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass das Projekt Wahlkampfthema werden soll.“

Garaus Gemeinderätin Eva Maier mit Marita Widmann und Paul Kandl vom Mödlinger Bauamt.

Die negative Stimmung, die die SPÖ verbreite, sei völlig fehl am Platz, ist Praschak überzeugt: „Ein urbaner Stadtplatz wird immer ein pragmatischer Kompromiss bleiben. Radfahren wird ernst genommen, die Fußgänger werden in den Mittelpunkt gestellt. Es werden auf dem Areal 19 Bäume neu gepflanzt. Wer den Bürgern dort aber einen Park verkaufen will, ist naiv. Die Landesstraße, die Kirche, die Schulen ziehen rege Belebung an, das Grün muss eine Chance haben, indem es standortverträglich geplant wird.

Auch von „Wir für Mödling“-Gemeinderätin Eva Maier gab es ein klares Nein. Den oftmals geäußerten Wunsch, den von ihr organisierten Wochenmarkt von der Stefaniegasse auf den Hyrtl-Platz vor die Kirche zu verlegen, lehnt Maier strikt ab: „Das haben wir vor Jahren schon einmal versucht. Ohne Erfolg. Die Kundenfrequenz hat deutlich nachgelassen. Offensichtlich will niemand die Wiener Straße überqueren. Wir bleiben in der Stefaniegasse.“

Spatenstich für das Wohnbauprojekt und die Adaptierung des Rot-Kreuz-Gebäudes soll noch im Sommer sein.