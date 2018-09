In Zusammenarbeit mit der Stadt Mödling geht seit 2013 im Herbst das „PODIUMfestival“ über die Bühne. Das von Georg Vlaschits (Geschäftsführer) und Andreas Vierziger (Künstlerischer Leiter) gegründete Kammermusik-Festival hat sich zur Aufgabe gemacht, „Konzertereignisse als in sich geschlossene synästhetische Gesamterlebnisse zu präsentieren. Ergänzend zur Musik werden Kunstrichtungen wie Literatur, Malerei, Performance- oder Videokunst in das Konzerterlebnis integriert“, erklärte Vlaschits.

Jeder Konzertabend steht unter einem Motto, das sich durch die gesamte Veranstaltung zieht: „Mutation – Barocke Strukturen“ im Kursalon, „ Wandlungen – Bachs Goldberg-Variationen“ in der Spitalskirche, „Umbruch – Der Herbst“ in der Redbox.

"Beides hat für mich absolute Relevanz"

„Unser Ziel ist es, neue Formen von Konzerterlebnissen anzubieten, eingelernte Formate zu hinterfragen und die gewohnten Pfade des klassischen Konzertbetriebs zu verlassen“, betont Vlaschits.

Der künstlerische Leiter, Andreas Vierziger, erklärt sein Konzept: „Die klassische Konzertsituation hat natürlich nicht ausgedient und ein Teil meiner Arbeit jenseits des PODIUM-festivals beschäftigt sich genau damit. Aber ebenso, wie ein klassisches Konzert von mir geschätzt wird, schätze ich es, sich mit dem Puls der Zeit zu beschäftigen und neue Möglichkeiten zu erforschen. Das ist bei anderen Kunstformen schon lange üblich, da kann die klassische Musik nicht zurückstehen. Beides hat für mich absolute Relevanz.“

Im Vorjahr wurde die Festivalreihe mit dem „Maecenas“-Anerkennungspreis, heuer mit dem Kulturpreis des Landes Niederösterreich in der Sparte Musik ausgezeichnet.

www.podiumfestival.at