Das Parkplatzprojekt schlägt weiterhin hohe Wellen. Am Montag haben Anrainer die Zufahrt zur Grünfläche versperrt und mit einem Transparent „Wir wollen keine Parkplätze“ versehen. Ein von der Baugenossenschaft beauftragter Gärtner konnte folglich einen maroden Baum im Bereich der geplanten Parkplatzfläche nicht entfernen. Wie der Obmann der Genossenschaft mit der Situation umgeht und was Politiker dazu sagen, lesen Sie in der Mödlinger NÖN.

Kritik hält an Parkplatz-Projekt in Mödling steht in Startlöchern