Nein, es ist für niemanden eine einfache Situation, weder für die Arbeitssuchenden noch für die Jobvermittler beim Arbeitsmarktservice.

Doch Leiter Werner Piringer bleibt zuversichtlich: „Um die Jobchancen von Arbeitsuchenden im Bezirk Mödling zu erhöhen, haben wir im Rahmen unserer Qualifizierungsoffensive ausgewählte Angebote in unser Ausbildungsprogramm aufgenommen, die punktgenau auf die regionalen Besonderheiten abgestimmt sind.“

Passgenaue regionale Schwerpunkte

Diese Schwerpunkte liegen im Bezirk Mödling ab 2021 auf die Ausbildung zur Human Recruiting-Assistenz, auf dem Diplomlehrgang Digitaler Vertrieb und auf der Ausbildung zum/zur Filialleiter/in.

Dabei werden auch Menschen nicht vergessen, die in einer gehobeneren Position gearbeitet haben. „Wir bieten ehemaligen Führungskräften verschiedene Möglichkeiten, ihre digitalen Kompetenzen zu erweitern“, erzählt Piringer. Dabei werden einerseits vom AMS organisierte Kurse angeboten, auf der anderen Seite besteht für die Arbeitssuchenden die Möglichkeit, den Kurs ihrer Wahl auch finanziert zu bekommen.

Das trifft nicht nur auf Führungskräfte zu, sondern auf alle Arbeitssuchenden. Piringer betont aber: „Bei der Wahl der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen räumen wir den Kompetenzen und Präferenzen unserer Kundinnen und Kunden einen großen Stellenwert ein, allerdings können wir nicht jeden Ausbildungswunsch finanzieren. Wichtig ist vor allem, dass die gewünschte Ausbildung die Chance auf eine neue Beschäftigung erhöht und in die mit dem AMS-Berater oder der AMS-Beraterin gemeinsam erarbeitete Arbeitsuchstrategie passt.“

Für Jobsuchende, bei denen ein rascher Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht möglich ist, wurde ein zukunftsweisendes Qualifizierungsangebot geschnürt. „Wir haben unser Kursangebot im Bereich Umwelt und Technik erheblich ausgebaut“, berichtet Piringer. So besteht in den Ausbildungszentren des AMS Niederösterreich nun die Möglichkeit, neue Lehrausbildungen für Klima- und Prozesstechnik zu absolvieren. Für Höherqualifizierungen stehen neben weiterführenden Ausbildungen in Umwelttechnik, Qualifizierungsangebote für Industrierobotik und Netzwerktechnik bereit.

Auch auf die Frauen, die ja von der Coronakrise besonders betroffen sind, wurde nicht vergessen. „Wir führen das FIT-Programm weiter fort“, betont Piringer. Dieses hat ja den Zweck, Frauen den Einstieg in handwerklich-technische Berufe zu ermöglichen. Heuer war nach dem FIT-Programm eher wenig Nachfrage. „Wir hoffen, im kommenden Frühjahr mit FIT wieder voll durchstarten zu können“, sagt Piringer.

Neben dem FIT-Programm werden im nächsten Jahr Fachkräfteausbildungen zur Finanz- und Rechnungswesen-Assistentin sowie in der Betriebslogistik angeboten. Die Zielgruppe dabei: Frauen, die bereits in dem Bereich beschäftigt waren und noch über keinen Lehrabschluss verfügen.