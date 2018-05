Am Freitagabend wurde die Polizei wegen eines randalierenden Gastes in ein Lokal in der Fußgängerzone beordert. Der Lokalbetreiber gab an, der „Gast“, der einen Rechnung in der Höhe von 160 Euro offen hatte, sei aggressiv geworden, als er ihn zum Bezahlen aufgefordert hätte. Der Verdächtige, ein 28-jähriger Niederländer, bezahlte in Anwesenheit der Exekutive zwar widerwillig, beruhigte sich allerdings nicht wirklich. Er wurde wegen Störung der Ordnung angezeigt und verließ das Lokal.

Nicht für lange, der Rabiate kam postwendend zurück, gestikulierte wie wild, schrie die Polizisten an. Die Festnahme war unausweichlich, gestaltete sich aber schwierig. Ein Beamter wurde leicht verletzt, seine Armbanduhr in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Alkovortest verlief eindeutig positiv, der Niederländer wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.