Rauch in Tiefgarage in der Fleischmann-Gasse .

Brandgeruch und starke Rauchentwicklung waren die Auslöser für einen Einsatz der FF Mödling in einer Tiefgarage in der Fleischmann-Gasse in Mödling. Die Suche nach der Ursache verlief schwierig. Auch über die Wärmebildkamera war nichts zu bemerken, die Rauchentwicklung wurde allerdings immer intensiver.