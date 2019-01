Angefangen bei Bier, Wein und Honig über Gemüse und Obst bis zu Kaffee, Marmeladen und Tees - „regional & kostbar“ erfreut sich großer Beliebtheit. Um dieses Angebot noch bekannter zu machen, ist es jetzt gelungen, die Raiffeisen Regional Bank Mödling als Partnerin zu gewinnen.

Ab sofort ist in der Café Lounge im Raiffeisen-Forum (Hauptstraße 27 – 29) eine Vitrine mit zahlreichen „regional & kostbar“-Köstlichkeiten ausgestellt. Für Bankstellenleiterin Doris Handler ein logischer Schritt: „Raiffeisen setzt ebenfalls auf Regionalität und daher passt ,regional & kostbar‘ perfekt zu uns.“

Alle Produkte von „regional & kostbar“ gibt es im Shop im info.service in der Kaiserin Elisabeth-Straße sowie zweimal jährlich im Rahmen des „regional & kostbar“-Marktes am Josef Deutsch-Platz geben; der erste steigt am 11. Mai.

www.regionalundkostbar.at