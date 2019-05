Rotes Kreuz lädt zu Stammzellen-Spende-Vortrag .

Am Donnerstag, 9. Mai, findet im Rot-Kreuz-Haus in Mödling in der Neusiedler Straße 20 ein Vortrag über das Stammzell-Spenden statt. Beginn ist um 19 Uhr. Das Rote Kreuz freut sich über zahlreiche Interessierte.