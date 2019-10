Seit zehn Jahren gibt es den Verein der Bühnenwirtshäuser und den Welttag derselben. Von Anfang an dabei und nun schon seit vier Jahren Obfrau (im Vorjahr einstimmig wiedergewählt) ist Edda Mayer-Welley mit ihrer „Bühne Mayer“: „Es gab schon damals Gasthäuser, die so wie wir, Gastronomie und Veranstaltungen kombinierten, da kam die Idee auf, einen Verein zu gründen, um einen gemeinsamen Auftritt zu haben und die Marketingaktivitäten zu bündeln.“

Derzeit sind es zwölf Mitglieder, die sich in der jeweiligen Region als „kultureller Nahversorger“ profilieren. Mayer-Welley zum Mitgliederstand: „Es können gerne noch welche dazustoßen, wenn das vom jeweiligen Programm her passt.“

"So eine Zusammenarbeit ist befruchtend"

Den Vorteil einer solchen Vereinigung sieht sie in den gemeinsamen Aktivitäten: „So eine Zusammenarbeit ist befruchtend, man lernt viele verschiedene Typen kennen, aber verbindend ist immer der gemeinsame Nenner.“

Das Grundkonzept ist in diesen zehn Jahren fast unverändert geblieben, was sich geändert hat: „Wir haben natürlich neue Agenturen und neue Künstler kennengelernt und viele davon ins Programm aufgenommen.“ Generell will sie im Mautwirtshaus ihrer Linie, die sich bewährt hat, treu bleiben: „Wir bieten eine Mischung aus Musik und Kabarett und das kommt gut an. Wir haben das Programm aber auch etwas erweitert, so etwa um die Goldfisch-Konzerte, um Kindertheater und Vorträge.“

Das runde Jubiläum bedurfte zur Feier des Tages natürlich eines besonderen Programm-Highlights.

So gastierte am Samstag der „Russian Gentlemen Club“ im Keller des Gasthauses.

Georgij Makazaria (Frontman bei „Russkaja“ - Gesang, Gitarre) Aliosha Biz („Primasch“ bei „Dobrek Bistro“ - Gesang, Geige), Alexander Shevchenko (halbes Duo von „Klezmer Reloaded“ – Gesang, Akkordeon) und Roman Grinberg (Bandleader von „Frejlech“ – Gesang, Klavier) sorgten nicht nur gleich von der ersten Nummer an für Bombenstimmung, die das Publikum von den Sitzen riss, sie zeigten auch ihre breit aufgestellte und höchst professionelle musikalische Kompetenz.