Nachdem das Schalthaus inklusive der technischen Steuereinrichtung für die Eisenbahnkreuzung in der Friedrich Schiller-Straße aufgrund eines Brandes im Oktober des Vorjahres zerstört wurde (die NÖN berichteten), gehen die Arbeiten nun nach einer sechs monatigen Sperre des Übergangs dem Ende zu.

Sportlicher Zeitplan für ÖBB und Baufirmen

„Wir haben hier einen sehr sportlichen Zeitplan eingehalten“, deutet OBB-Pressesprecher Christopher Seif an. Im Normalfall dauere die Umsetzung einer Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage von der Planung bis hin zur endgültigen Inbetriebnahme „mindestens ein Jahr. Glücklicherweise ist es zu keinen gröberen Verzögerungen oder Schwierigkeiten gekommen, welche unseren gesamten Plan, die Anlage in Mindestzeit wieder zu errichten, vollkommen umgeworfen hätte“.

Schon die für die Genehmigungen essenziellen Behördenverfahren, wie auch das Vergabeverfahren an externe Auftragnehmer sind mit Fristen und speziellen Vorgaben verbunden.“

Dann erst konnte der „praktische“ Teil der Umsetzung starten. „Es musste die komplette Außenanlage neu verkabelt werden. Danach wurden sämtliche Straßensignale, Schrankenantriebe, Ausschaltstellen sowie natürlich das neue Schalthaus selbst neu errichtet“, erklärte Seif.

Auch ein Softwaretausch in der Sicherungsanlage am Bahnhof Mödling war erforderlich. „Auch hier war eine Bestellung an die betroffene Signalbaufirma unter Einhaltung der Mindestzeiten sowie die Entwicklung einer neuen Software erforderlich.“ Diese Woche haben die Arbeiten der Signalbaufirma bereits begonnen. Die Inbetriebnahme der neuen Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage ist für den 24. März geplant“, hat Seif schon einen „Eröffnungstermin“ parat.