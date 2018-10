Eduard, Johanna und zwei Hannahs sorgen ab sofort im Gymnasium Keimgasse und an der Mittelschule für Wirtschaft, Tourismus und Marketing (ebendort sind zwei Gym-Klassen untergebracht) im Fall des Falles für rasche Erste Hilfe.

Ausgestattet mit eigenen Rucksäcken machen sie sich nach einer Alarmierung durch das Lehrer-Team innerhalb der Schule sofort auf den Weg, beginnen mit der Erstversorgung und übergeben den Verletzten dem Schularzt, dem Rettungsdienst oder den Eltern.

Michael Dorfstätter, Jugendrotkreuz-Bezirksleiter und Mödlings Rotkreuz-Bezirksstellenleiter war voll des Lobes: „Ihr zeigt, was Jugendrotkreuz bedeutet – vielseitig, professionell, innovativ – und leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer sicheren und menschlicheren Gesellschaft.“ Johanna Baldassari, langjähriges Jugend-Mitglied und eine treibende Kraft im jungen Rettungsteam, ist gespannt: „Nun können wir alles, was wir über die Jahre gelernt haben, auch anwenden, um unseren Mitschülern in Ausnahmesituationen zur Seite zu stehen.“