Rund 8,5 Kilo Schokolade werden pro Kopf in Österreich jedes Jahr vernascht. Doch wie steht es um die Herstellung der bittersüßen Versuchung? Diese Frage stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Südwind“-Workshops, die von der Stadtgemeinde finanziert wurden, im Bachgasse-Gymnasium.

Die „Südwind“-Referenten Anna Gatschnegg, Andreas Müller und Josefina Dobinger hatten jede Menge Infos rund um Schokolade parat, wie eine Rohkakaobohne ausschaut, was Kakaobutter ist und wer am meisten bei der Produktion verdient.

Das „Südwind“-Fazit: Um Kinderarbeit auszuschließen und faires Einkommen für die Bauern sicherzustellen, sollten Konsumenten beim Kauf von Schokolade auf das Fairtrade-Siegel achten. Denn alleine in der Elfenbeinküste und Ghana arbeiten zwei Millionen Kinder im Kakao-Anbau. Dazu muss man wissen, dass das Ernten und Spalten der Früchte, um an die Bohnen zu kommen, nicht ohne Einsatz von Buschmessern oder Macheten möglich ist. Werkzeuge, die nicht in Kinderhände gehören.

Zum Abschluss der Workshops verkosteten die Schüler neben selbst gemachten „fairen“ Pralinen auch Schokolade aus fairem Handel.