Mit dem „Best of AMS“-Award werden jährlich die besten Arbeitsmarktservice-Geschäftsstellen und -Mitarbeiter aus ganz Österreich ausgezeichnet. Der dabei überreichte Pokal erhielt von den Schülerinnen der 2B der Produkt Mödling nun einen neuen Look. Jede Schülerin entwickelte und entwarf eine Trophäe, welche die Werte des AMS in einem frischen, modernen Stil transportieren soll. Auch in puncto Materialauswahl wurde den Schülerinnen freie Hand gelassen.

Neben ihren Werkstücken fertigten die Schülerinnen außerdem Arbeitspapiere an, welche das Unternehmen direkt für eine Serienproduktion verwenden kann. Vor den Vorhang gebeten wurden Corinna Hlavacek, Marlies Hofer und Natalie Woldron, die den Bewerb für sich entscheiden konnten. Unterstützt wurden die Schülerinnen von den Lehrkräften Ulla Reithmayr, Sabrina Gasperlmair, Doris Huxhold und Teresa Zronek.