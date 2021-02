Der Montag hat nicht nur den Neustart im Handel, sondern den Abschied eines Traditionsgeschäfts in Mödling eingeleitet. „Exquisit Schuhe“, seit 65 Jahren Fixbestandteil in der Hauptstraße in Mödling, wird geschlossen, da „ich in Pension gehe“, verrät Birgit Klutich. Es sei an der Zeit, die endgültige Entscheidung habe sie sich nicht leicht gemacht: „Ich wollte noch zwei Mitarbeiterinnen in die Pension begleiten, das habe ich geschafft.“

40 Jahre war Klutich Teil dieses Unternehmens, vor 14 Jahren übernahm sie den Familienbetrieb nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Karl – und damit viele Herausforderungen.

„Mein Schwiegervater hat 1956 Exquisit-Schuhe eröffnet und in den Wirtschaftswunderjahren 20 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Damals gab es viele Schuhgeschäfte in Mödling. Heute sind wir das letzte, in dem man noch Schuhe für die ganze Familie kaufen kann“, ist Klutich stolz.

Klutich lag viel daran, dem zunehmend unpersönlichen Einkauf und dem Sterben der Innenstädte etwas entgegenzusetzen, weshalb sie auch ehrenamtlich im Verein Stadtmarketing Mödling mitarbeitete. „Trotz sinkender Frequenz und enormen Steigerungen im Onlinehandel ist es meinem Team und mir gelungen, Exquisit-Schuhe erfolgreich zu führen“, blickt Klutich zurück. Die vielen angenehmen Gespräche und die wertvollen sozialen Kontakte werde sie „sehr vermissen“. Und sie macht keinen Hehl daraus, dass ihr der Abschied „besonders schwerfällt. Das Geschäft war mein Leben“.

Als Dankeschön für die langjährige Treue gibt’s einen Totalabverkauf. In der Hoffnung, dass „ich mich so noch von vielen Kundinnen und Kunden persönlich verabschieden kann“.

Nachfolge gibt es noch keine.