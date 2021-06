Die Zielvorgabe ist sportlich: Der neue Teil des Gymnasiums in der Keimgasse soll im Herbst bezugsfertig sein. Spatenstich war im Jänner 2020. Herzstück des Zubaus wird zweifellos die neue Sporthalle, die auch von außen zu betreten sein wird „und im Sportunterricht so abgeteilt werden kann, dass drei Klassen gleichzeitig in der Halle turnen können“, sagt Michael Schmidle, Projektleiter für die Schulen bei der Bundesimmobiliengesellschaft BIG.

Im Neubau selbst wird geklopft, gebohrt und gehämmert. In der Turnhalle wird gerade die Akustikdecke montiert, was den Lärmpegel während des Sportunterrichts entsprechend dämpfen wird.

Es geht Schritt für Schritt die Stufen hinauf in die Aula und in die neuen Räume für die Nachmittagsbetreuung, dann weiter in das neue Lehrerzimmer, das ebenfalls mit stattlichen Ausmaßen beeindruckt.

In den Klassenzimmern sind die Handwerker dabei, die Fußböden zu verlegen. Die neuen Fenster in den Klassenzimmern sind schon montiert, sie geben den Blick frei über sehr viel begrüne Innenhöfe, am Horizont ist klar die HTL zu erkennen.

Über den Dächern von Mödling: Der Auslass für den Schulbaum, dahinter wird eifrig am Sportplatz auf dem Dach gearbeitet. Jandrinitsch

Aber es geht noch einmal die Stufen hinauf, bis man tatsächlich auf dem Dach ist und vor dem runden Auslass steht, durch den jener Baum seine Äste strecken soll, der hier vor der Schuleröffnung gepflanzt wird.

Hinter dem Baum-Platz nimmt der Outdoor-Sportplatz bereits sichtbar Formen an. Nach der Übersiedelung der Schüler im Herbst in den Neubau wird mit der Renovierung des Mitteltraktes begonnen. Dabei wird auch das Dach erneuert. „Dieses wird etwas angehoben, sodass aus dem Satteldach ein Sockelgeschoß aus Stahl und Glas wird“, erläutert Schmidle.

Als letzte Sanierungsetappe folgt der Altbau. Bis zum Jahr 2023 soll auch dieser fertig sein, vorausgesetzt, der Corona-bedingte Baustoffmangel setzt der Baustelle in der Keimgasse nicht doch noch zu. „Im Moment ist noch alles im grünen Bereich“, sagt Schmidle, der überzeugt ist: „Es wird eine wunderschöne Schule – modern, hell, freundlich, lichtdurchflutet und so konzipiert, um doppelt so vielen Schülern wie jetzt Platz zu bieten.“