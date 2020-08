Der Theaterverein „Spektakel müssen sein“ mit Nicole Fendesack an der Spitze lud heuer zu einem Best-of – „Shakespeare einmal anders“ – in den Innenhof der Gemeinde. Von den insgesamt 16 Aufführungen musste nur eine regenbedingt abgesagt werden. Auch die Auslastung – Corona-bedingt gab’s eine reduzierte Zuschauerzahl – sei sehr gut gewesen: „Wir hätten mindestens noch ein weiteres Wochenende spielen können.“

Hinsichtlich der Inszenierung war das Publikum sehr angetan. Weniger begeistert waren einige davon, im Stadtamt Masken tragen zu müssen. „Dafür haben andere wieder unsere Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Hygiene gelobt“, erläuterte Fendesack.

Etwas traurig waren manche der Zuschauer, dass es keine Pause mit Buffet gab. „Aber das war eben leider nicht möglich“, erklärte Fendesack: „Aber Mödling hat eine sehr gute Gastronomie, die von den Besuchern genutzt werden konnte.“

Team ist noch stärker zusammen gewachsen

Dennoch war das Gefühl ein anderes. Wenn Distanz verlangt wird, ist es schwer, Nähe aufzubauen, auch in der Pause, wo sonst auch der gesellschaftliche Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Das Ensemble wuchs unter diesen besonderen Umständen zu einem eingeschworenen Team zusammen. Diese Freude habe sich auch auf das Publikum übertragen, merkte Fendesack an. Die Abschlussfeier war eine mit Wermutstropfen. Einer der Schauspieler brachte es auf den Punkt: „Das Schlimmste war, dass wir uns am letzten Tag nicht wie sonst in den Armen liegen konnten.“