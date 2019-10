In der Nacht auf Freitag wurden die Auslagenscheiben des Geschäfts von „Blumen-Rambo“ in der Hauptstraße in Mödling mutwillig eingeschlagen, in der Nacht auf Sonntag kam’s zu einer weiteren schweren Sachbeschädigung am Kirchenplatz.

Ein Kunstobjekt wurde aus der Verankerung gehievt und vollständig zerstört. Der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Mehr dazu