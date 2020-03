Die schwarz-rote Koalition hat eines im Sinn: der Wirtschaftsstandort Mödling soll gestärkt werden. Unter anderem durch die Schaffung von mehr Parkplätzen: „Es kann nicht sein, dass potenzielle Kundinnen und Kunden auf der Suche nach freien Parkplätzen erfolglos kreisen und dann in die Shopping City Süd fahren“, ärgert sich Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP.

SPÖ-Stadtrat Fritz Panny hat schon einen Lösungsansatz parat. Er lässt die Errichtung eines Parkdecks in der Enzersdorfer Straße (Aufstockung des bestehenden Parkplatzes im Bereich Sprongl-Gasse) prüfen.

Und noch eine zukunftsweisende Lösung soll die Stellplatzsuche erleichtern: „Parkraum-Detektierung“ heißt das Schlagwort. Was man aus Parkhäusern kennt (rotes und grünes Licht), soll in ähnlicher Form am Otto Scheff-Weg umgesetzt werden.

Auf einer Anzeigetafel wird dann schon im Vorfeld zu sehen sein, wie viele Parkplätze ebendort frei sind: „Wir können dann auch nachvollziehen, wie viele Fahrzeuge wie lange stehen, wie viele Dauerparker darunter sind“, merkte Panny an.

Im Endausbau soll das System auf sämtlichen Parkplätzen eingeführt werden. Dann ließe sich auch am Handy erkennen, wo Parkplätze frei sind. „Das wird dann allerdings kostenpflichtig sein“, ergänzte Panny.