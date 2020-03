Stadtfeuerwehr verteilte Masken an Bezirkswehren .

in Anbetracht der stetig steigenden Infektionszahlen ist der Schutz der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft vor allem in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Aus diesem Grund wurden am Dienstag Masken aus dem Lagerbestand der Stadtfeuerwehr Mödling auf die Feuerwehren des Bezirkes Mödling aufgeteilt. Dafür wurden die im Katastrophenlager der FF Mödling gelagerten Masken verpackt, beschriftet und ausgeliefert.