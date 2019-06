21 zahlende Mitglieder zählte das Stadtmarketing.Mödling im Juni des Vorjahres. Jetzt, ein Jahr nachdem der neue Vorstand die Arbeit aufgenommen hat, darf sich der ehrenamtliche Wirtschaftsverein über 236 Mitgliedsbetriebe freuen.

Der Vereinsvorstand mit Gert Zaunbauer an der Spitze nahm seine Arbeit auf, ging auf Feedback-Tour in die Betriebe und war „mit einer Mischung aus Frustration, aber auch mit Unternehmensbegeisterung und Hoffnung auf Besserung der Situation der örtlichen Wirtschaftstreibenden konfrontiert“, erinnert sich der Obmann.

"Das ist genau die Art von Zusammenhalt, die wir erreichen wollten"

„Zum einen haben wir an bestehenden Terminen gedreht, zum anderen neue Veranstaltungen ins Leben gerufen“, erinnert sich Vereinsobmann und Eventmanager Gert Zaunbauer. Ein branchenübergreifendes „NETT.working“ wurde ins Leben gerufen, im Rahmen eines „RECHT.haben“-Events haben sich Mödlinger Anwälte bereit erklärt, die Unternehmerinnen und Unternehmer über rechtliche Fragen zu informieren.

„Das ist genau die Art von Zusammenhalt, die wir erreichen wollten und die von unseren Mitgliedern sehr gerne angenommen wurde“, weiß Zaunbauer.

"Es ist die letzte Orts-Shopping-Meile im Bezirk"

Obmann-Stellvertreterin Michaela Summer kümmert sich als PR-Profi um die Kommunikation auf allen Kanälen: „Neues Logo, neue Website und ein neuer Facebook-Auftritt, der mittlerweile schon weit mehr als 1.000 Abonnenten verzeichnet“ seien erfreuliche Resultate.

Mittel- und langfristiges Ziel „ist die Stärkung der gesamten Mödlinger Wirtschaft – im Speziellen der Erhalt und Ausbau der Shopping.Meile.Mödling“, betonte Zaunbauer. Dies ist im weitesten Sinn die Hauptstraße mit all ihren Seiten- und Parallelstraßen, die von der Waisenhauskirche bis zum Aquädukt reicht. „Es ist die letzte Orts-Shopping-Meile im Bezirk und die einzige, in der man sogar Fahrrad fahren darf“, merkt Summer an.

Am Wunschzettel stehen dennoch auch ein digitales Parkleit-, ein einheitliches Kurzparkzonensystem und mehrere kleine Parkhäuser rund um die Shopping.Meile.Mödling. Ebenso wie eine noch intensivere kreative Zusammenarbeit mit dem City Management für „noch besseres Shoppingtainment“, hofft Zaunbauer.