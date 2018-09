Das neue ehrenamtlich tätige Team des Vereins Stadtmarketing.Mödling zieht nur zwei Monate nach der „Angelobung“ erste Bilanz: „Die Mitgliederzahl hat sich verdreifacht“, freut sich Obmann Gert Zaunbauer: „Die Vorbereitungen für die ,Lange Bunte Einkaufsnacht’ am 28. September laufen auf Hochtouren. Zusätzlich bietet der neue Homepage-Auftritt den Unternehmen nun auch im Internet eine Plattform zur Vernetzung.“

Obmann-Stellvertreterin Michaela Summer sorgte für den „farbenfrohen Online-Auftritt“ des Vereins. Auch die Facebook-Seite habe schon 500 Follower.

"Haben das größte Outdoor-Shopping-Center im Bezirk"

Zaunbauer will „weiterhin Aufklärungsarbeit leisten. Viele glauben, wir sind für alle Event-Maßnahmen in Mödling verantwortlich oder Teil des Gemeinderates. Wir sind ein überparteilicher Verein und verstehen uns vor allem als Bindeglied zwischen den Unternehmern und der Ortspolitik.“

Gemeinsam will man ein großes Ziel erreichen: „Wir wollen Mödling als die Einkaufsalternative in die Köpfe der Menschen bringen – die Shopping City Mödling“, sagt Zaunbauer. Summer ergänzte: „Wir haben hier das größte Outdoor-Shopping-Center im Bezirk, in dem man sogar Fahrrad fahren kann.“