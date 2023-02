Stadtpfarrer Adolf Valenta: „Fasten durchbricht das Wesen der Habgier“

Werbung

Beim Mödlinger Faschingsumzug war er noch als „Pfarrao“ unterwegs, am Mittwoch spendet er das Aschenkreuz: Mödlings Stadtpfarrer Adolf Valenta. „In allen Kulturen und Religionen gibt es die Tradition des Fastens. Wir machen das, weil es hilft, den Geist und den Willen zu stärken. Fasten durchbricht das Wesen der Habgier.“

Er selbst verzichtet seit vielen Jahren auf fast alles: „Alkohol, Fleisch, Süßes und auf Koffein. Gerade beim Koffein bin ich dazu gezwungen, geregelter zu leben. Gleichzeitig führt es zu einer unglaublichen Klarheit im Geist. Wenn man fastet, trifft man plötzlich ganz klare Entscheidungen“, meint Valenta. Was ihm in der Zeit des Fastens Kraft gibt, ist die Erfahrung der letzten Jahre und das Wissen, dass es auch ohne geht. „Natürlich greift das erst nach einiger Zeit. Die ersten drei Tage sind besonders hart, aber bis der Körper wirklich entgiftet, braucht es etwas länger. Dafür, dass es tatsächlich so etwas wie eine neue Gewohnheit wird, gibt es die lange Zeit der vierzig Tage“, meint der Stadtpfarrer.

„Man bewertet die Dinge im Leben neu“

Für Pfarrmoderator Tom Kruczynski in Brunn am Gebirge geht es „in der Fastenzeit darum, zurückzufinden zu dem, was wesentlich ist im Leben, indem man sich der Dinge enthält, die nicht so wesentlich sind. Das bringt eine Klarheit fürs Leben“. Die Fastenzeit biete die Möglichkeit, Herausforderungen zu bestehen. Die Vorteile sind für Kruczynski klar: „Man bewertet die Dinge im Leben neu. Und man wird glücklicher, weil man merkt, sein Herz früher vielleicht an Dinge gehängt hat, die doch gar nicht so wichtig sind. Wenn man auf gewisse Dinge verzichtet, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist, sollten sie einem später einmal fehlen.“

Suche nach Frieden und Gerechtigkeit

Pater Franz Helm, Rektor des Missionshaus St. Gabriel der Steyler Missionare erzählt wie im Orden gefastet wird: „Wir haben eine gemeinsame Ordensküche. In der Fastenzeit achten wir darauf, einfachere Speisen zu essen und auf Alkohol zu verzichten. Das Geld, das wir uns dadurch ersparen, wird gespendet. So versuchen wir, die Fastenzeit möglichst sinnvoll zu nutzen.“ Das Fasten beschränke sich bei den Steyler Missionaren nicht nur auf Verzicht. „Es ist eine Zeit, in der vermehrt auf die Mitmenschen geachtet wird, Frieden und Gerechtigkeit gesucht werden.“

Neben religiösen Gründen nutzen die Ordensbrüder die Zeit, um ein politisches Statement zu setzen: „Wir kochen während der Woche vegetarisch. Nicht nur, um auf etwas zu verzichten, sondern auch, weil es besser für das Klima ist und wir uns gegen Tierleid einsetzen wollen.“

