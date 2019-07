Bestes Debut: Angelo Konzett (Alan in „Equus“)

Interessanteste Ausstattung: Maria Stuart (Bühne: Bruno Max, Kostüm: Alexandra Fitzinger)

New Kids on the Block Award: Matthias Tuzar (Mortimer in „Maria Stuart“)

„Best Staff“: Caroline Obernigg (Kostümassistenz, Betriebsbüro)

Beste Nebendarsteller „Rosenkranz und Güldenstern Award“: Christine Renhardt (Kennedy in „Maria Stuart“), Wolfgang Lesky (Mervin in „Ab Jetzt!“), Leonhard Srajer (Kellner/Wisser in „Rhinoz“, Paris/Thersites in „Troilus und Cressida)

Interessanteste Leistung/Darsteller: Johanna Rehm (in „Troilus und Cressida“, Bernie Feit (Der Mann in „Grillparzer im Pornoladen“).

Interessanteste Aufführung: Maria Stuart (Inszenierung: Bruno Max).