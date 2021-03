Jetzt geht‘s in die finale Phase, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, in die Öffentlichkeit zu gehen. So lautet im NÖN-Gespräch die Begründung von „Volare“-Gründer und Geschäftsführer Andreas Fürlinger, warum bislang vom Start-up mit Sitz in Mödling so gut wie nichts zu hören war.

Denn am „Südbahn-Schleussner“-Areal in der Wilhelm Haßlinger-Straße 3 passiert Revolutionäres: das hochkarätige Volare-Team bereitet autonomes Fliegen mit Elektroflugzeugen vor. Ziel sei, „das Fliegen in den Alltag zu integrieren – und zwar dort, wo es um den individuellen Regionalverkehr im ländlichen Raum geht, in Gegenden ohne guter Infrastruktur“, präzisiert Fürlinger.

„Apeleon“ lautet der Projektname des Luftverkehrsmittels, das zusätzlich – und nicht als Konkurrenz – zu den Öffis zum Einsatz kommen soll. „Dort, wo Alternativen unrentabel oder zu kostenintensiv wären. Dort, wo bodengebundener Verkehr nicht funktioniert. Wenn man beispielsweise erst Tunnel, Brücken oder Straßen bauen müsste.“ Dass sich der Maschinenbau-Techniker dem Thema derart verschrieben hat, ist nicht verwunderlich: „Die Faszination fürs Fliegen war schon immer tief in mir verwurzelt“, sagt der 37-jährige Wiener, der über die Privatpilotenausbildung verfügt, viele Jahre in der Luftfahrtindustrie tätig war und beim Projekt „Airbus A380“ mit dabei war. Fürlinger unterstützte aber auch „Solar Impulse“ als Ingenieur beim ersten Rundflug um die Welt.

Jetzt geht es um den Bau des Prototypen

Gestartet ist „Apeleon“ 2017 als Forschungsprojekt mit Partnern wie dem ÖAMTC und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Seitdem haben Fürlinger und sein 15-köpfiges Team – „Jeder hat sein Spezialgebiet“ – an der Funktionalität und der Sicherheit des Konzepts getüftelt, „jetzt geht es um die Entwicklung eines Prototyps, um die nächsten Schritte machen zu können“, blickt Fürlinger auf den Fahrplan.

Das Apeleon-Modell entsteht in der Haßlinger-Halle und steht unter einem klaren Fokus: Umweltschutz. „Unser Luftfahrzeug wird elektrisch betrieben, wir achten darauf, dass der Reiseflug effizient ist.“ Ebenso wie das „möglichst einfache System, das sowohl die Anschaffungs- als auch die Wartungskosten im Rahmen halten soll.“

Bei Apeleon wird es sich in jedem Fall um einen Senkrechtstarter handeln, das Fassungsvermögen soll etwa dem eines Pkw ähnlich sein, man will ohne großen Aufwand beispielsweise auf einer Park & Ride-Anlage starten und landen, macht Fürlinger deutlich.

Auf der Suche nach Investoren spielt Fürlinger Trümpfe aus: „Das neue Luftfahrzeug ist ein Projekt, das wir in Österreich wachsen lassen wollen. Denn hier, speziell auch in Niederösterreich, gibt es starke Partner und eine starke Zulieferindustrie.“ Der Prototyp soll in etwa in zwei Jahren den „Hangar“ in der Haßlinger-Straße verlassen. In Betrieb gehen könnte „Apeleon“ etwa um 2030.