Wilde Szenen gegen 1 Uhr morgens am Fenstertag in der Mödlinger Innenstadt. Zwei Gäste waren in einem Lokal aneinandergeraten und vom Kellner hinaus geworfen worden. Doch einer der Kontrahenten ließ sich nicht so leicht abwimmeln und kehrte in das Innenstadtlokal zurück. Dort fing er zu randalieren ab, woraufhin der Kellner der Polizei rief.

Wenige Minuten später waren zwei Streifenwagen vor Ort. Die Beamten trafen beim Lokal beide Streithähne an. Ein 25-jähriger Mödlinger war schwer alkoholisiert und hatte einen gleichaltrigen Mann aus Kaltenleutgeben attackiert und verletzt.

Auch während der Anwesenheit der Polizei verhielt sich der Mödlinger aggressiv und randalierte weiter. Den Beamten blieb keine andere Wahl, als den 25-Jährigen festzunehmen. Doch dieser war einfach nicht zu beruhigen und wollte sich der Festnahme durch Schläge und Tritte entziehen. Dabei verletzt er einen der Beamten leicht am Kopf. Letztlich wurde er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.