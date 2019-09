„Sturm und Klang“-Festival lockt erneut Besucher .

Man nehme eine wunderschöne, historische Altstadt samt Fußgängerzone, eine vielfältige Auswahl an großen und kleinen Schauplätzen für Musik, Theater und Bildende Kunst ebendort; und fülle all das mit reichlich Leben: Mit STURM UND KLANG ist in Mödling vor zwei Jahren ein Stadtfestival entstanden, das sich nach der äußerst erfolgreichen Erstausgabe 2017 und Wiederauflage 2018 auf die dritte Ausgabe freut.