Mit 45 Kursen und 452 Anmeldungen im vergangenen Schuljahr war die Talenteschmiede der NÖ Begabtenakademie die größte im ganzen Bundesland. Ab September soll das Angebot sogar auf 102 Workshops, also mehr als das Doppelte, anwachsen.

"Es ist wichtiger, Kinder zu bestärken als zu kritisieren"

Leiterin Katja Higatzberger erklärt bezüglich der Wachstumszahlen: „Bisher haben wir das ‚Coding&Robotic‘-Studium probeweise nur für Kinder der 3. und 4. Volksschulklasse angeboten. Wegen des Erfolgs dehnen wir das Kursangebot aber nun auf die 1. bis 6. Schulstufe aus.“ Die Workshops der Talenteschmiede würden jedenfalls gut angenommen, wie die 48-jährige Mödlingerin betont. Die vierfache Mutter ist nicht nur für das Organisatorische zuständig, sondern hält auch selbst einige Kurse. „Ich mache zum Beispiel Experimentierkurse oder Mathematik, auch ‚Mathe extrem‘ für außergewöhnlich begabte Kinder“, berichtet sie.

Neben dem Ausbau der „Coding&Robotic“ sollen auch die Technik-Girls geschaffen werden. Dabei können Mädchen aus der 2. bis 4. Volksschule untereinander sein. „In dem Alter sind sie gerne ohne Jungs“, weiß Higatzberger. Der Erfolg in Mödling hängt auch mit dem Talentegarten in der Steinfeldergasse zusammen. „Ein eigener Standort ist schon ein Vorteil“, so die Leiterin. Ziel der Talenteschmiede sei es auch, die Stärken der Kinder zu erkennen und zu fördern. „Es ist wichtiger, Kinder zu bestärken als sie zu kritisieren“, hält Higatzberger fest.