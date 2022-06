teatro-Akademie: Die Nachwuchs-Schmiede

Werbung Jobtipp Anzeige Schulhaus Sta.Christiana Rodaun sucht Facility Management Allrounder

teatro gehört seit Jahren zum musikalischen Fixelement in Mödling. Heuer stehen mit „Robin Hood“ und „Schneewittchen“ erneut zwei Stücke am Sommerprogramm. Damit es nicht an Nachwuchskräften mangelt, hat teatro-Gründer Norberto Bertassi die „musical academy teatro“ (mat) mit Standorten in Mödling und Wien ins Leben gerufen.

An 20 Unterrichtstagen, von Oktober bis Mai wird intensiv an einem Musical gearbeitet. Die Lieder kommen aus dem musikalischen teatro-Fundus. Das Schuljahr endet mit einer Abschlussaufführung vor Publikum in der Stadtgalerie Mödling. Heuer präsentierten die Talente „Oliver Twist“ (wurde 2013 vom teatro-Team aufgeführt), das unter der Regie von Peter Faerber erarbeitet und am Samstag erfolgreich aufgeführt wurde.

„Ich bin sehr stolz auf mein Ensemble.“

Die 17 „mat“-Darstellerinnen und -Darsteller begeisterten das Publikum und erzählten mit schwungvoller Musik (Norberto Bertassi) und Choreografien (Beatrix Gfaller) die berührende Geschichte des Straßenjungen Oliver Twist (Buch: Norbert Holoubek). Faerber, der ebenfalls eine Rolle im Stück (Fagin) spielte, zeigte sich begeistert: „Ich bin sehr stolz auf mein Ensemble. Die Arbeit der letzten Monate hat sich wirklich ausgezahlt.“

Ab Herbst gibt es für Musicaltalente von 10 bis 15 Jahren wieder die Möglichkeit, Teil der „mat“ zu sein.

Anmeldungen sind bereits möglich mat@teatro.at

