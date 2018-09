„Unser Ziel war und ist es, Kinder und Jugendliche im Bereich des Musiktheaters zu fördern“, erklärt „teatro“-Gründer Norberto Bertassi. Womit eine wahre Odyssee begann.

Nach der „Bettfedernfabrik“ in Oberwaltersdorf, der Waldorfschule in Schönau an der Triesting, der Musikschule und dem Evangelischen Veranstaltungshaus in Mödling, wird die mat nunmehr definitiv in der Bezirkshauptstadt sesshaft. „In der Stadtgalerie haben wir nun ein neues und hoffentlich fixes Zuhause gefunden“, atmet Bertassi auf. „Hier werden auch alle teatro-Workshops stattfinden.“

Der Unterricht findet zweimal im Monat an Wochenenden in der Stadtgalerie Mödling, Kaiserin-Elisabeth-Straße 1 statt. An 20 Unterrichtstagen von Oktober bis Mai wird intensiv an einem Musical gearbeitet, das für jeden Jahrgang neu vom Regisseur geschrieben wird. Die Lieder kommen aus dem musikalischen teatro Fundus. Das Schuljahr endet mit einer Abschlussaufführung vor Publikum in der Stadtgalerie Mödling.

Anmeldung: mat@teatro.at