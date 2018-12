Während seines Aufenthalt im Luftkurort entstand das Projekt „teatro“ – der Name war als Hinweis auf die italienischen Wurzeln Bertassis und dessen Lieben zum Theater zu verstehen.

Mit der „Toten Tante“ ging es los, nach Stationen in Lanzenkirchen, Katzelsdorf und Oberwaltersdorf ist das teatro-Team seit 2011 in Mödling zu Hause, bereichert den Theatersommer (im Stadttheater) und sorgt – heuer im vierten Jahr- mit der „Weihnachtsgeschichte“ (Premiere ist am 14. Dezember) in der Stadtgalerie vor adventliche Stimmung.

Zum 20-Jahr-Jubiläum gab’s am Sonntag eine vierstündige Festveranstaltung, bei der Songs aus fast alles Produktionen zum Besten gegeben wurden. Auch Landesrat Martin Eichtinger, VP, ließ das Konzert nicht aus.