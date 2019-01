Mitte 2015 schlug diese Nachricht ein: die Holding verzichtet auf den Bau einer Tiefgarage beim Neubau des Landesklinikums Mödling. 190 zusätzliche Parkplätze weniger in einem noch dazu stark bewohnten Gebiet. Man wolle sich nicht Flächen für die allfällige Erweiterung des Klinikums verbauen, hieß es damals auf NÖN-Anfrage. Zudem werde die Anzahl der Pflichtstellplätze auch ohne Tiefgarage erfüllt.

Heftige Kritik (SPÖ, Grüne, FPÖ, Team NÖ) aus mehreren politischen Lagern folgte, blieb aber erfolglos. VP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner bedauerte, als Baubehörde auf die Entscheidung der Holding keinen Einfluss zu haben.

„Tiefgarage bauen’s keine, dafür machen’s eine Grube, wo Platz für 100 Autos wäre“, Allgemeiner Tenor aus der Bevölkerung

Jetzt, im Zuge des Abbruchs des letzten alten Trakts in der Restituta-Gasse haben Anrainer nochmals Hoffnung geschöpft. Denn auf der Großbaustelle ist eine üppig dimensionierte Grube sichtbar. „Da passen aber viele Fahrzeuge rein“, war die einhellige Meinung einiger Anrainer. Auch E-Mails mit dem Inhalt „Tiefgarage bauen’s keine, dafür machen’s eine Grube, wo Platz für 100 Autos wäre“ gingen in der NÖN-Redaktion ein.

Bernhard Jany, Sprecher der Landeskliniken Holding, macht der Hoffnung der Anrainer, Patienten und Mitarbeiter einen Strich durch die Rechnung: „Die Baugrube entsteht, weil sich unter dem alten Gebäude, das abgerissen wurde, noch eine Kellerfläche befindet.“

Zu den Parkplätzen selbst merkt er einmal mehr an: „Gesetzlich vorgeschrieben sind 211 Pflichtstellplätze. Mit der Anzahl der errichteten 77 Parkplätze am Areal des Klinikums und den 142 Parkplätzen am Leiner-Areal wird somit die gesetzlich erforderliche Mindestanzahl an Stellplätzen erreicht.“ Zudem habe man in der Tiefgarage des Wohnhauses in der Gabrieler straße 50 Parkplätze angemietet.