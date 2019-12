Noch ist der richtige Winter nicht ins Land gezogen. Dennoch wird in den kälteren Monaten das natürliche Vogelfutter knapp, weiß Stadtrat Leo Lindebner, ÖVP: „Mit einer funktionalen Futterstelle kann man die Tiere gut unterstützen.“

Gemeinsam mit der Berg- und Naturwacht gibt es einen eigenen Futterplan, mit dem die Vögel gesund durch den Winter kommen. Wiewohl Lindebner anmerkt: „Manche Experten empfehlen sogar eine durchgehende Ganzjahresfütterung, um den Singvogelbestand stabilisieren zu können.“

Klassische Vogelhäuschen sollten regelmäßig ausgeleert und gesäubert werden. Empfohlen wird die Verwendung von Silofutterhäuschen, Futtersäulen oder –glocken.

Speisereste dürfen nicht verfüttert werden. Gesalzene, verdorbene Lebensmittel führen zu Erkrankungen und Mangelerscheinungen bei Vögeln. Auch Brot eignet sich nicht als Vogelfutter, weil es im Magen der Tiere aufquillt.

Körnerfresser freuen sich über Sonnenblumenkerne, Sämereien, Getreide und gehackte Nüsse, Weichfutterfresser über getrocknete Beeren, Rosinen, ganzes Obst, Haferflocken, Nüsse, Kleie und Fettfutter.

Als Schutz gegen Katzen und andere Beutegreifer ist das Futter am besten frei hängend von einem Baum oder an einem mindesten 1,50 m hohen Ständer anzubringen, an dem zusätzlich Fichtenreisig oder ein Schutzblech montiert ist.