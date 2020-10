Trafikant Erwin Kerschbaumer ist es ein Herzensanliegen, so wie Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, dass „seine“ Trafik r weiter geführt wird. In der ersten Ausschreibungsphase im August meldete sich aber niemand, bei der Monopolverwaltung, die alleinig für die Weitergabe verantwortlich zeichnet, schrillten die Alarmglocken. Zaunbauer erklärt: „Der Erhalt der Trafik in der Altstadt ist extrem wichtig, da ja schon viele Trafiken in der Umgebung für immer zugesperrt haben.“ Kerschbaumer weiß: „Viele verbinden Trafik ausschließlich mit Rauchen. Natürlich ist es ein wesentlicher Teil, aber darüber hinaus ist der Trafikant auch für den Zeitungs- und Magazinhandel und das Lottogeschäft verantwortlich, das viele gerne bei mir in Anspruch nehmen.“

Die neue, zweite Ausschreibung beginnt gerade und schließt mit Ende Oktober. Auskünfte erteilt die Monopolverwaltung per eMail unter Konitz@mvg.at.