Kranlich habe sich als Lehrer und Direktor an der HTL Mödling der Arbeit an der Jugend und zahlreichen Jungunternehmern verschrieben, was in seinem Unterricht und in vielen Veranstaltungen zur Unternehmensgründung zum Ausdruck kam.

Trauer um Hartmut Kranlich - von 2000 bis 2007 Direktor der HTL Mödling. Usercontent, NÖN Archiv

In seinen Hobbies, der Holzverarbeitung, dem Geigenspiel und zahlreichen sportlichen Aktivitäten, schöpfte er Kraft für seine stets mit Freude ausgeübte berufliche Tätigkeit. Er habe den guten Ruf der HTL Mödling "nachhaltig geprägt".

Für Schulleiter Hannes Sauerzopf war Kranlich "für unsere Schulgemeinschaft wegweisend. Konsequent und mit klarer Linie handelnd, war er eine natürliche Autorität und damit für viele Kolleginnen und Kollegen ein Vorbild. Seine Vielseitigkeit und das Verständnis, das er allen an der HTL Mödling beschäftigten Kolleginnen und Kollegen aber auch den Schülerinnen und Schülern entgegenbrachte, zeichneten ihn als Persönlichkeit aus".

Kranlich wird im engsten Familienkreis beerdigt.