Die Schulabschlussfeier der EuropaSportMittelschule (ESM) stand im Zeichen des Abschieds: Mathe- und Sportlehrer Udo Siebenhandl verlässt nach acht Jahren die Schule und wird ein Violetter: Er heuert bei der Wiener Austria als Tormann-Trainer an. Cheftrainer Manfred Schmid, mit dem Siebenhandl schon sportliche Zeiten im Austria-Nachwuchs und bei Wr. Neustadt verbracht hat, habe angefragt. Ein Angebot, über das er sich nicht lange den Kopf zerbrochen habe: „Ich freue mich auf die Herausforderung“, betonte Siebenhandl. Schulqualitätsmanagerin Monika Dornhofer, die nach 43 Jahren als Pädagogin in den Ruhestand gleitet, hatte für Siebenhandel eine Dankesurkunde der Bildungsdirektion und eine gute Nachricht parat: „Die Tür in die EuropaSportMittelschule steht dir immer offen.“

Siebenhandl war es auch, der heuer Corona-bedingt als Ersatz für die „Volksschul-Olympiade“ die „ESM-Olympics“ ins Leben gerufen hat. Den Mix aus sportlicher Betätigung und Wissenstests entscheid die 3A für sich.

Die Schülerinnen und Schüler der 3A holten den „ESM Olympics“-Wettbewerb. NOEN

Nicht zuletzt standen Siegerehrung und Scheckübergabe nach dem „Sternenlauf“ an. 252 Schülerinnen und Schüler legten im Museumspark 3.136 Runden oder 1.035 Kilometer zurück.

5.540 Euro für den guten Zweck erlaufen

Rotary und Lions Mödling verwandelten die Laufstrecke in Geld: 5.540 Euro gehen an die MÖWE Mödling, das mobile Kinderhospiz MOM, an die Beethoven-Musikschule Mödling, die mit diesem Geld ein Einzelschicksal unterstützt, und in die „ShelterBox“, die bei Katastrophen in Krisengebieten eingesetzt wird und Kindern eine Möglichkeit gibt, weiterhin Schulbildung genießen zu können.

Für Direktorin Brigitte Luksch-Hoffelner, die auch „Sternenlauf“-Runden drehte, alles in allem eine Initiative, die „die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler stärkt“.