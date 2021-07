Günther Brückler gehörte von 1995 bis 2015 dem Gemeinderat an. Zunächst allerdings als Mandatar der Liste von Pepi Wagner. 2003 wechselte in die Reihen der Volkspartei, avancierte zum Stadtrat und war unter anderem für die Bereiche Verwaltung und Tourismus verantwortlich.

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld übernahm Brückler als Geschäftsführer der Citymanagement Mödling GmbH. Knapp 10 Jahre leitete er die Geschicke dieser Gesellschaft und brachte zahlreiche Projekte und Initiativen auf den Weg. Darunter die Übersiedlung in die Tourismusstelle in der Kaiserin Elisabeth-Straße, die Neu-Organisation des Faschingstreibens, des „Advent in Mödling“ oder das „Brühler Straße“-Fest.

Noch Jahre nach seinem Ausscheiden aus der Gemeindepolitik hielt Brückler Kontakt zum Citymanagement und Nachfolger Michael Danzinger, zudem war er auch im Mödlinger Seniorenbund aktiv.

„Günther war ein engagierter Mödlinger und eine tragende Säule der Mödlinger Volkspartei. Er hat in zahlreichen Funktionen wichtige Arbeit für die positive Entwicklung unserer Stadt geleistet. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, allen voran seiner Frau Monika“, kondolierte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP.