Umfrage mit 300 Teilnehmern: Politik hat bei der Jugend Nachholbedarf

Über 20 Prozent nutzten die Befragung, die von Jugendforscher Manfred Zentner, wissenschaftlichen Mitarbeiter der Donau Universität Krems durchgeführt wurde, um ihre Meinung kundzutun. Nunmehr wurden die Ergebnisse präsentiert.

Unterm Strich erfreulich sei, dass 60 Prozent der Befragten „gerne in Mödling bleiben und nicht wegziehen wollen“. Am Wunschzettel ganz oben stehen Freiräume zum Treffen und Chillen, ein Lerncafé, die Veranstaltung von Clubbings, eine Bar speziell für Jugendliche und ein besseres Fastfood-Angebot. Kritisch werden auch die politisch Verantwortlichen in Mödling betrachtet. 40 Prozent der Befragten meinen, dass sich die Gemeindevertreter kaum für Jugend-Anliegen einsetzen, wobei auch festgehalten wird, dass in der letzten Zeit mehr Engagement wahrgenommen werde.

„Wir stehen besser da als gedacht, die Jugendlichen identifizieren sich zu einem hohen Ausmaß mit Mödling, fühlen sich aber von Erwachsenen und der Politik nicht verstanden.“

Stadtrat Stephan Schimanowa

Für Jugendstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, sind „die Ergebnisse ein Handlungsauftrag an die Politik, vor allem das Vertrauen der Jugendlichen wieder zurückzugewinnen“. In Gesprächen mit Jugendlichen wolle man nunmehr konkrete Maßnahmen ausarbeiten. Unterm Strich ist Schimanowa nicht unzufrieden: „Wir stehen besser da als gedacht, die Jugendlichen identifizieren sich zu einem hohen Ausmaß mit Mödling, fühlen sich aber von Erwachsenen und der Politik nicht verstanden. Hier müssen wir unbedingt gegensteuern.“

