Unterstützung auf dem weiteren Lebensweg

Der Verein „START-Stipendien Niederösterreich“ hat 15 Schülerinnen und Schüler mit Migrations- und Fluchtgeschichte im Programm willkommen geheißen und erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen verabschiedet.

Eine der „START“-Patinnen ist die HYPO NOE Landesbank, in deren Zentrale in St. Pölten die Feier abgehalten wurde. Unter den Stipendiaten und Absolventen sind auch einige mit Mödling-Bezug.

Sajad Hashemi ist seit sechs Jahren in Österreich und lebt in Mödling. Er besucht in der HTL-Mödling den Zweig Holztechnik und möchte Architekt werden. Die Patenschaft für Sajad hat die Constantia Flexibles Group übernommen.

Markus Markarian kam kurz nach seiner Geburt in Armenien nach Österreich, wohnt in Wien und ist Schüler der HTL Mödling-Abteilung Mechatronik. Nach der Matura möchte der 17-Jährige studieren. Die Patenschaft für Markus hat das Land Niederösterreich übernommen.

Gentijana Hagja ist „START“-Alumna. Sie hat in der VBS Mödling mit Auszeichnung maturiert. Foto: Carolina Frank

Was „START Stipendien“ bewirkt hat, erzählt mit Gentijana Hagja, die ihre Wurzeln im Kosovo hat, seit 20 Jahren in Mödling lebt und mit ausgezeichnetem Erfolg an der Vienna Business School maturierte. Sie arbeitet jetzt bei der „Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH“: „Bei mir hat alles in der Schule begonnen, als meine damalige Klassenvorständin mich auf START hingewiesen hatte. Ich hatte die Sorge, vielleicht nicht dazu zu passen – schnell wurde ich eines Besseren belehrt. Es geht darum, mit den eigenen Qualitäten und Einzigartigkeiten einen Beitrag zu leisten. Bei START passen alle dazu.“

Stipendiat Navid Chamran. Foto: START

Auch Navid Chamran (24) aus Afghanistan bedankte sich für die START-Unterstützung. Er lebt seit sieben Jahren in Österreich, hat es geschafft, in der HTL Mödling-Elektrotechnik zu maturieren und startet nun in die Arbeitswelt.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, war „beeindruckt, das Engagement der Stipendiatinnen und Stipendiaten mitzuerleben. Diese Jugendlichen leisten Großartiges, es freut mich sehr zu sehen, wie sie auf ihrem Bildungsweg unterstützt werden“.

„Zeigen uns, wie viel in ihnen steckt“

„START“-Programmleiterin Stefanie Moshammer zeigte sich stolz auf alle Stipendiaten und Absolventen. „Wir erleben hautnah, wie sie sich weiterentwickeln; sie zeigen uns immer wieder, wie viel in ihnen steckt und welche Hindernisse sie überwunden haben.“

