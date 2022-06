VBS Maturant: Verpflichtung zu mündlicher Matura „ist unfair“

Werbung

Isabella Engelmaier-Wilfing, Direktorin der Vienna Business School (VBS) Mödling, betont, dass die schriftlichen Reifeprüfungen „gut ausgefallen sind. Wir hatten 60 Kandidaten und sind wirklich sehr zufrieden. Wir haben nur einen kleinen Anteil an Kompensationsprüfungen, weniger als sonst. Die Vorbereitung mit Ergänzungsunterricht und Förderstunden hat gut geklappt.“

Die Woche vor den Prüfungen wurde der Unterricht online abgehalten, um die Kandidaten zu schützen. „Die Stunden wurden sehr gut besucht. Und ich habe das Gefühl, die Schüler haben sich damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist. Sie haben nicht nervöser oder schlechter vorbereitet gewirkt als die Jahrgänge vor Corona.“

isabella Engelmeier-Wilfing Schulleiterin VBS Mödling

Marcel Konvalina maturiert dieses Jahr an der Vienna Business School Mödling. Die schriftliche Reifeprüfung ist in seiner Klasse gut gelaufen: „Wir hatten schon in der Vergangenheit relativ gute Schularbeitsergebnisse und viele Vorbereitungsstunden. Deshalb sind die meisten Schüler ziemlich entspannt an das Ganze herangegangen. Ich glaube trotzdem, dass die letzten Jahre für viele schwierig waren, weil es sehr viel Selbstverantwortung gebraucht hat, um mitzukommen.“

Der mündlichen Matura steht er kritisch gegenüber: „Ich finde es schon unfair, dass sie wieder verpflichtend stattfindet, weil wir schon der Jahrgang sind, der am stärksten von der Krise betroffen war. Auch wenn wir heuer noch einige Defizite ausbessern konnten, war es nicht möglich, alles nachzuholen.“

Petition hat nichts bewirkt

Auch der restliche Maturajahrgang teilt seine Meinung: „Wir haben in der Klasse Petitionen unterschrieben, die gefordert haben, dass die mündliche Matura freiwillig sein soll.“

